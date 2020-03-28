На платформе Faktura.ru стал доступен сервис онлайн-конвертации, следует из релиза компании.

Сервис позволяет банку оперировать при обмене валюты через интернет-банк фиксированной маржой от онлайнового биржевого курса, а пользователям — получать максимально актуальный курс при совершении сделок с валютой.

«Клиенты банка (физические и юридические лица) получают возможность проводить конверсионные операции за рубли или иностранную валюту между своими счетами по обновляемым в режиме реального времени курсам в интернет-банке и мобильном приложении. Внедрение нового сервиса происходит в облачном формате, не требует дополнительного лицензирования или развертывания специализированного программного обеспечения. В случае если банк уже использует решение онлайн-покупки валюты на бирже для своих бизнес-процессов, Faktura.ru предлагает интеграцию, позволяющую предоставлять сервис конвертации также и розничным клиентам», — говорится в сообщении.

Для пользователей онлайн-конвертация доступна в мобильном приложении и интернет-банке для частных клиентов и интернет-банке для корпоративных клиентов.

