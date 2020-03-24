Рубль продемонстрировал некоторое укрепление к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 78,95 рубля, что на 65 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 85,21 рубля (минус 24 копейки).

С начала сессии было проведено порядка 59,5 тыс. сделок с долларом на общую сумму около 3,3 млрд долларов и 7,9 тыс. сделок с евро более чем на 317 млн евро.

Курсовые диапазоны составляли от 78,15 до 79,2 рубля за доллар и от 84,41 до 85,86 рубля за евро.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова называет «очень неплохой коррекцией» динамику рубля к доллару, однако, по ее словам, это «не отменяет вероятности быстрого возвращения (доллара) в область 80—82 рублей, если фундаментальный фон кардинально не изменится».

Во вторник на глобальных финансовых рынках наблюдалось заметное улучшение аппетита инвесторов к риску, в полной мере затронувшее и валютные площадки развивающихся рынков, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, «не исключено, что сегодняшнее улучшение аппетита инвесторов во многом является очередной коррекцией после нескольких дней падения рынков. Впрочем, инвесторы, похоже, все-таки обратили более пристальное внимание на беспрецедентные меры государств по поддержке мировой экономики (в том числе на безлимитное QE от ФРС). Кроме того, после того как на внутреннем рынке доллар и евро встретили сопротивление Банка России, пока участники не готовы продолжать тестировать уровни регулятора».

«Тем не менее при ценах на нефть меньше 30 долларов за баррель рубль так или иначе пока будет оставаться под давлением», — указывает Кравченко.



«На валютной секции сохраняется картина, позитивная для рубля… Мы предвидим дальнейшее ослабление обеих (валютных) пар дальше вплоть до 77,4 (рубля) по доллару и до 83,5 по евро. В среду возможна приостановка этой тенденции или временный разворот — в зависимости от состояния внешних рынков», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.