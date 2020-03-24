Личные данные граждан государств Евросоюза, включая медицинские или данные о контактах, могут передаваться компетентным властям ради борьбы с пандемией коронавируса, это не противоречит нормам ЕС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Еврокомиссии на видеобрифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«В ЕС существует наиболее развитая и эффективная защита личных данных. В соответствии с этими нормами персональные данные граждан ЕС, в том числе содержащие медицинскую тайну или данные о контактах, могут передаваться компетентным властям, когда это необходимо для общественной безопасности. В данном случае, когда речь идет об общественном здоровье и борьбе с пандемией, раскрытие личных данных по запросу компетентных властей не противоречит нормам ЕС», — сказал он.



Ранее ведущие операторы мобильной связи Бельгии сообщили, что передают властям данные о контактах своих абонентов в случае запросов, нацеленных на определение круга возможных зараженных коронавирусом.