Сбербанк в 2019 году направил на благотворительность 5 млрд 362,7 млн рублей. Такие данные приводятся в отчете об устойчивом развитии, который вошел в состав опубликованного банком годового отчета за 2019-й.

Согласно опубликованным данным, траты Сбербанка на благотворительность выросли в прошлом году по сравнению с 2018-м, когда они составляли 4,88 млрд.

Самой крупной статьей расходов на благотворительность стали «научные разработки, охрана окружающей среды и сохранение объектов культурного и духовного наследия» (1 млрд 921,9 млн рублей в 2019 году). Также в рамках благотворительной деятельности реализуются социально значимые программы и проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки детских учреждений, поддержки развития культуры и спорта и другие проекты, следует из отчета.

В числе прочего сообщается, что в банке функционирует единая онлайн-платформа «Волонтеры Сбербанка». На конец 2019 года на ней было зарегистрировано более 4 тыс. сотрудников.

Количество точек обслуживания, адаптированных для людей на колясках, достигло в 2019 году 5 705 против 5 630 годом ранее.

В «экологической» части отчета об устойчивом развитии в том числе указано, что банком были проведены мероприятия по сокращению количества бумажных документов, поступающих на архивное хранение. Так, на 36% сокращено используемое в этих целях количество бумаги, финансовый эффект составил 157 млн рублей. В 2020 году планируется сократить это количество на 57%.



Данные отчета указывают на снижение банком энергопотребления примерно на 11% в 2019 году, а за пять лет — более чем на 20%.

