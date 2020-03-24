Затраты на стабилизацию экономической ситуации в России из-за распространения коронавируса и низких цен на нефть в пик кризиса должны составлять около 1 трлн рублей в месяц. Об этом во вторник заявил ТАСС председатель бизнес-объединения «Деловая Россия», глава компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

«В моем понимании речь может идти о том, что мы должны удержать ВВП и должны несколько триллионов рублей тратить на стабилизацию [экономической] ситуации. Пока мы можем говорить о цифре в районе 1 триллиона рублей в месяц», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.



Репик отметил, что Россия — одна из самых низкозакредитованных стран в мире, поэтому ей будет легче всего выйти из экономического кризиса. По его словам, нестабильность в мировой экономике может продолжиться от трех месяцев до года.