Сбербанк в 2019 году успешно отразил 71 DDoS-атаку. Такие данные приводятся в годовом отчете кредитной организации.

Там подчеркивается, что простой сервисов и систем банка составил «ноль минут».



В числе прочего в отчете сообщается, что системой фрод-мониторинга было отклонено проведение более чем 1,9 млн подозрительных операций, предотвращен потенциальный ущерб средствам клиентов на сумму 39,7 млрд рублей.

В 2019 году практически 90% случаев кибермошенничества были связаны с применением методов социальной инженерии, уточняют в банке.