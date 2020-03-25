Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей — общепита и гостиниц, пишут «Известия» , ссылаясь на источники в министерстве. Об этом ранее заявлял министр экономического развития Максим Решетников. Так, гостиничному бизнесу и выставочным центрам предоставят отсрочку не только по процентам, но и по телу кредитов. Кроме того, будет установлен порядок возмещения средств по процентным платежам. Ранее правительство ввело для туристической сферы отсрочку по взысканию налогов.

Документ должен усилить полномочия Кабмина в части регулирования контрольно-надзорной деятельности (КНД). Правительство сможет устанавливать особенности проведения проверок в 2020 и 2021 годах: Кабинет министров получит право отменять мероприятия по КНД для отдельных категорий предпринимателей, проводить проверки без физического взаимодействия с ними, устанавливать дополнительные процедуры согласования с прокуратурой.

Планируется усилить роль правительства в аккредитации и лицензировании. Кабмин будет регламентировать особенности ведения такой деятельности, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами. Также правительство сможет дать разрешение временно работать без лицензии тем, у кого истек срок ее действия. Обсуждаются и поправки к Кодексу об административных правонарушениях.

Для поддержки бизнеса в моногородах в условиях пандемии разработали пакет мер По оценке ЦБ РФ, малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики.

По мнению экспертов, усиление роли правительства в сфере контроля и надзора оправданно. Целесообразно было бы отменить проверки на ближайшие три года, так как предпринимателям потребуется минимум шесть лет, чтобы оправиться от ситуации 2020-го. Масштаб проблем столь велик, что нужно последовательно вводить меры, которые минимизируют ущерб, отметили эксперты.