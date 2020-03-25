Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальную комиссию по эквайрингу в два раза — до 1% — на время активной фазы распространения коронавируса в России, пишут «Известия» . Об этом рассказал глава комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров.

Сейчас комиссия за прием электронных платежей составляет в среднем 2%. Предоплата сократит долю невыкупленных заказов, следовательно, уменьшатся и логистические издержки, это позволит не повышать цены вместе с рынком. Такая мера увеличит долю безналичного расчета в три раза, ожидает Федоров. По его словам, доля оплаченных наличными заказов в среднем по стране составляет 70%. В марте онлайн-продажи продуктов выросли более чем на четверть. Кроме того, из-за коронавируса ретейлерам приходится нести расходы на дополнительные защитные средства для курьеров.

По мнению руководителя финансовой службы Wildberries Владимира Бакина, оптимальный тариф составляет 0,4%. Он подчеркнул, что ретейлеры предлагают клиентам дополнительные скидки на некоторые товары при оплате картой онлайн. Порог именно в 0,4% установлен и в Системе быстрых платежей (СБП) при оплате по QR-коду, подчеркнул глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, в долгосрочной перспективе СБП станет полноценным аналогом оплаты картой, однако для этого в системе нужны новые функции.

Регулятор провел дистанционную встречу по теме эквайринга с кредитными организациями на площадке ассоциации банков «Россия» (АБР), рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков. ЦБ принял во внимание позицию участников рынка: установление новых комиссий по эквайрингу займет не менее полугода, а также потребует множества личных контактов для заключения новых договоров, это противоречит необходимости минимизировать физическое взаимодействие из-за пандемии.

По словам представителей банков, снижение комиссии за интернет-эквайринг потребует изменения тарифов платежных систем за межбанковские перечисления (интерчендж), которые составляют основную часть тарифа. Это займет от нескольких недель до нескольких месяцев и может завершиться уже после окончания эпидемии коронавируса. Также резкое снижение тарифов повлечет убытки для большинства банков, выпускающих карты с кешбэком, поскольку в них заложены ожидания по доходам от эквайринга.