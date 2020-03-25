Владельцам офшоров в связи с пандемией стало сложнее обходить законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и не платить налоги в России, пишет РБК . Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней.

Утрата российского налогового резидентства — одна из стратегий состоятельных бизнесменов по снижению уплачиваемых налогов. Многие предприниматели пользуются лазейкой, уезжая за рубеж, чтобы не отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов. Минфин предлагал сократить срок нахождения в стране до 90 дней и ввести критерий центра жизненных интересов, чтобы обязать платить налоги в России даже тех, кто проводит на территории государства меньше установленного срока, но имеет здесь дом, бизнес и личные связи.

По словам партнера КПМГ Виктора Калгина, среди российских бизнесменов много тех, кто находится за рубежом основную часть года, у них нет необходимости декларировать иностранные активы и контролируемые компании. Но из-за ограничений на международные перемещения они могут пробыть в России больше, чем планировали, и по итогам года стать налоговыми резидентами России, тогда они будут обязаны задекларировать зарубежные активы и заплатить налог с прибыли КИК. Также из-за коронавируса власти более тщательно отслеживают перемещения людей, и есть риск, что эту информацию используют в том числе налоговые органы, сообщил партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов.

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Как пояснила руководитель практики «международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Яна Семеняка, из-за закрытия границ рискуют прежде всего те, кто искусственно создает отсутствие в России в течение 183 дней и имеет пограничный статус. Они будут обязаны подать уведомление о КИК и уплатить налоги с прибыли КИК в 2022 году. Физлицам с пограничным статусом необходимо будет срочно покинуть Россию после снятия запретительных мер. Для реальных нерезидентов России ситуация не критична: если они обычно пребывали за рубежом около 300 дней в год, то если им и придется задержаться в России на два месяца, статус нерезидента они не потеряют, объяснила Семеняка. Приостановка налоговых проверок несколько отсрочит риски и позволит принять меры по текущему налоговому периоду, но отсрочка не поможет, если проверка уже начата и налоговые органы получили информацию о КИК.

Многие будут предпринимать попытки реструктурировать бизнес в новых обстоятельствах, защитить личные активы от взыскания при банкротствах, считает Рустам Вахитов. Для некоторых приемлемым решением станет «переезд» в «русские офшоры» — специальные административные районы (САР) с налоговыми льготами во Владивостоке и в Калининграде. Но САР не всегда будет удобным решением из-за разрешительного порядка, который не все пройдут, поясняет Вахитов.