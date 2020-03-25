Ситуация с коронавирусом привела к ограничению российского рынка драгоценных металлов, в первую очередь золота, пишет «Коммерсант» . Сократились объемы торгов физическим металлом в России.

По словам начальника управления операций с товарными активами и продуктами фондирования банка «ФК Открытие» Алексея Зайцева, рынок физического металла почти не функционирует, так как сократились перевозки. По его словам, европейские банки не прогнозируют работу из-за возможного введения чрезвычайной ситуации, при этом некоторые рынки, как например Индия, уже закрыты из-за коронавируса. Великобритания пока продолжает покупать российское золото.

Объем драгоценных металлов на счетах российских кредитных организаций на начало года, согласно банковской отчетности, превышал 92 тонны, что стало рекордным значением на начало года, по крайней мере за пять лет. По словам Алексея Зайцева, ЦБ пока не увеличивает покупки. Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов сообщил, что со стороны золотодобывающей отрасли рынок функционирует, золото производят, но со стороны потребителя в России рынок слабый.

Запасы золота в российских банках превысили 92 тонны Основными держателями золота по итогам года стали ВТБ и Сбербанк.

В текущей ситуации банкам придется либо отказываться на время от покупки золота у производителей, либо наращивать объемы в хранилищах. У Совкомбанка заключены долгосрочные договоры с золотодобывающими предприятиями на 2020 год: они продолжают добывать золото, а банк его выкупает в соответствии с заключенными контрактами, поэтому объемы закупок золота по сравнению с 2019 годом не уменьшились. В Сбербанке сообщили, что уровень закупок золота у производителей осуществляется в «прежних объемах» и реализовываться оно будет, «как и ранее, по традиционным каналам». ВТБ осуществляет операции купли-продажи драгоценных металлов в рамках существующих договорных отношений с контрагентами и исходя из текущей рыночной конъюнктуры, заявили в банке.

Московская биржа говорит об интересе участников торгов к использованию физического золота в качестве обеспечения по сделкам.