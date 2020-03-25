Турбизнес в крупных городах России может потерять четверть годовой выручки, только столица — около 100 млрд рублей, пишут «Известия» . В катастрофическом положении сейчас отели: поток туристов в Москву и Санкт-Петербург упал в марте 2020 года на 95%. В результате без работы могут остаться 1—1,5 млн человек.

По словам участников рынка, из-за уменьшения деловой активности снизилось количество туристов и в других крупных городах, таких как Екатеринбург, Казань, Самара, Владивосток, куда обычно приезжают именно в командировки. Если ситуация с пандемией поменяется не ранее середины мая, отрасль потеряет 20—25% годовой выручки. Только иностранные туристы из дальнего зарубежья приносят столичной туротрасли выручку до 50 млрд рублей в месяц.

В крупных городах загрузка отелей составляет только 5—12%, собственникам гостиниц приходится сокращать персонал. Крупные игроки рынка принимают все меры для удержания клиентов и предотвращения вывода денег из оборота, например предлагают перенести сроки бронирования, отметил председатель совета директоров ГК «Трансстройинвест» Алексей Фоменко.

СМИ: Минэкономразвития поддержит общепит и гостиницы Чиновников наделят новыми полномочиями, а также разрешат работать без лицензии тем, у кого истек срок ее действия.

Несмотря на пандемию коронавируса, представители туристической отрасли отметили заметное увеличение бронирований отелей на курортах Краснодарского края и Крыма на летний период. Количество бронирований в Крым выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, на курорты Краснодарского края — более чем на 10%. Сейчас девять из десяти запросов на подбор тура — на российские курорты (один из десяти — те, кто хочет купить путешествие за границу на осень), сообщила заместитель генерального директора турагентства Ariata Дарья Деняпкина.

По прогнозам экспертов, если пандемия закончится хотя бы к лету, то закроются 30% компаний. Это самый оптимистичный прогноз.