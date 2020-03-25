Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 3,16% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 492,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 3,93% и равнялся 1 003,21 пункта.

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть продолжают рост текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках остаются оптимистичными, уточняет она.

Открытие российского рынка произойдет на положительной зоне, но недалеко от достигнутых вчера уровней, прогнозировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Однако поводов для продолжения сильного восходящего движения нет, уверен он.