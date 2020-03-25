Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на 2 трлн долларов в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.

«У нас есть соглашение», — приводит издание слова представителя Белого дома по связям с законодательными органами Эрика Уланда.

Согласно информации газеты, законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в 1,2 тыс. долларов. Кроме того, пакет включает 367 млрд долларов на поддержку малого бизнеса, создание фонда на 500 млрд долларов для помощи промышленности, городам и штатам, значительное увеличение страхования от безработицы, а также выделение 130 млрд долларов для больниц.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что вдобавок к непосредственной поддержке экономики Федеральная резервная система — американский Центробанк — получит до 4 трлн долларов ликвидности для поддержки экономики.