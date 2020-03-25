Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:06 мск понизился на 24 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:16 мск курс доллара составил 77,98 рубля (минус 30 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 8 копеек и составил 84,4 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, в среду утром у рубля сохраняются шансы на продолжение восстановления. По ее словам, доллар США проведет сессию среды в отступлении к 77,5 рубля в среднем, а краткосрочный торговый коридор заключен в рамки 77—80 рублей. Евро может снизиться к 84 рублям, но вряд ли сильнее: на мировом валютном рынке «европеец» довольно силен.

«Дешевая нефть препятствует росту рубля, хотя благоприятным для российской валюты фактором является мощный отскок в ценах ОФЗ. Не исключено, что нерезиденты приостановили паническую распродажу рублевых обязательств Минфина. Но есть и вариант, что их место занимают крупные российские игроки. Для прояснения ситуации нужно дождаться статистики притока-оттока капитала из российских активов. Сегодня доллар продолжает падать к корзине основных мировых валют, что создает благоприятный фон для продолжения слабенького укрепления рубля. Но большее внимание при совершении валютных операций все-таки стоит обращать на котировки нефти», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.