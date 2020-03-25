Россельхозбанк расширил возможности по дистанционному предоставлению финансовых услуг физическим лицам, запустив голосового помощника, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для действующих клиентов РСХБ запущен новый автоматизированный сервис «Голосовой помощник» на основном номере контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на коротком номере 7787 для абонентов «Билайна», МТС, «МегаФона» и Теlе2 (звонок по России бесплатный)», — говорится в релизе.

Теперь с помощью голосового помощника можно получать информацию о состоянии своего счета, операциям по счету или карте, платежам по кредиту (при наличии установленного кодового слова).

Чтобы получить ответ на самые популярные вопросы, клиентам достаточно просто назвать интересующую тему или задать вопрос, и помощник сам предоставит ответ, отмечают в банке.

«Россельхозбанк обеспечивает клиентам полную доступность финансовых услуг в условиях режима самоизоляции или при переходе на удаленную работу. Совершать онлайн покупки и другие финансовые операции потенциальные клиенты и те, кто уже является активным пользователем банковских услуг, смогут в любое время. В сложившихся условиях Россельхозбанк рекомендует пользоваться дистанционными каналами для ограничения контактов», — отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

