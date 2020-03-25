Страховая компания «Согласие» по итогам 2019 года получила прибыль в размере 1,3 млрд рублей по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ). Премия компании достигла 33,5 млрд рублей, что на 12% больше результата 2018-го, следует из релиза страховщика.



«В структуре портфеля компании преобладает премия по моторным видам страхования. Доля сборов по автокаско составила 40%, по ОСАГО — 21%, по страхованию имущества и личному страхованию (включая страхование от несчастных случаев, выезжающих за рубеж и добровольное медицинское страхование) — по 17%, ответственности — 5%. В 2019 году самыми быстрыми темпами (на 43%, до 3,7 млрд рублей) росли сборы по ДМС. Этому способствовало изменение концепции ДМС для юрлиц, в результате которого увеличилось число корпоративных клиентов», — отмечается в сообщении.

Премия СК «Согласие» по личному страхованию увеличилась на 33%, до 5,8 млрд рублей, поступления по ОСАГО выросли на 22%, до 6,8 млрд рублей, по страхованию имущества — на 21%, до 5,7 млрд рублей. По автокаско компания сохранила объем премии на уровне 2018 года (13,4 млрд рублей).

В структуре выплат большая часть (56%) пришлась на автокаско и ОСАГО. Еще 27% составили выплаты по страхованию имущества, 13% — по личному страхованию, 4% — по страхованию ответственности. Выплаты по автокаско составили 8,2 млрд рублей, по ОСАГО — 3,6 млрд рублей, по личному страхованию — 2,9 млрд рублей, ответственности — 858,3 млн рублей, заключили в компании.