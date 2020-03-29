Предприниматели практически потеряли веру в будущее благополучие: индекс ожиданий от своего бизнеса упал сразу на 7 пунктов — до нуля, а индекс макроэкономических ожиданий остался на отметке минус 48. Об этом свидетельствуют данные исследования Альфа-Банка «Пульс малого бизнеса», отражающего настроения предпринимателей во второй половине 2019 года.



Совокупный индекс остался на прежнем уровне — минус 33, что отражает преобладание негативных настроений (индекс может колебаться от 100 до минус 100). При этом восприятие текущей ситуации чуть улучшилось (до минус 13 в своем бизнесе и минус 69 в стране), но ожидания от будущего полугодия упали до уровня посткризисного 2015 года.



«Это связано со структурными проблемами, такими как неблагоприятный инвестиционный климат, административные барьеры и значительная доля госсектора в экономике. Предприниматели не ощущают себя бенефициарами государственных инвестиций, которые затрагивают главным образом крупные нацпроекты», — говорится в исследовании.

Только каждый четвертый предприниматель считает свой бизнес успешным. Более трети позитивно настроенных респондентов понадобилось для этого результата более пяти лет. Половина из тех, кто еще не достиг успеха, готовы ждать не более трех лет. Характерно, что критерием успеха около 40% предпринимателей считают выживание. Четверть предпринимателей намерены закрыть или продать бизнес, эта доля продолжает расти.



Главной проблемой малого бизнеса является высокая налоговая нагрузка: более половины респондентов остро испытывают последствия от повышения НДС. Почти столько же — 48% предпринимателей — обеспокоены перспективами потребительского спроса, в том числе на фоне мер ЦБ по охлаждению кредитования населения. На третьем месте — недостаток средств для развития (35%).

Наименьший пессимизм отмечается в секторах маркетинга, бизнес-услуг (индекс ожиданий от своего бизнеса плюс 12) и IT (плюс 5). Стабильный на протяжении многих лет рост спроса на данные услуги, низкий удельный вес операционных расходов, возможность работать с клиентами дистанционно и интегрироваться на любой рынок, налоговые льготы — все это позволяет направлениям IT, маркетинга и бизнес-услуг войти в число наиболее перспективных сегментов малого бизнеса. Причем представители именно этих отраслей (а также представители розничной торговли и связи) больше всего вкладываются в автоматизацию бизнес-процессов, что в перспективе может закрепить их сильное положение.



Первоочередными задачами во всех сферах малого бизнеса являются сохранение прибыльности и клиентской базы на фоне жесткой конкуренции, колебания покупательской способности и роста налоговой нагрузки. Бороться за клиентов предприниматели намерены прежде всего повышением качества сервиса (об этом сообщили 40% респондентов), расширением линейки товаров/услуг (38%) и повышением их качества (37%), гибким ценообразованием (оплата с отсрочкой платежа — 29%, снижение цен — 29%, запуск программ лояльности — 26%).

Малый бизнес рассчитывает на собственные силы: к росту прибыли могут привести внутренние изменения в компании (развитие /активная работа / повышение качества услуг), уверены 73% предпринимателей. Количество респондентов, которые воспринимают государственную поддержку как драйвер малого предпринимательства, сократилось до 10%. Действующие программы поддержки не дали заметного результата, малый бизнес не верит риторике государства о снижении нагрузки на бизнес. 64% предпринимателей считают, что текущая политика государства в отношении малого предпринимательства негативно влияет на его прибыльность.

При этом, по мнению респондентов, развитию малого бизнеса могут помочь снижение налоговой нагрузки, рост потребительского спроса, смягчение банковской политики по кредитованию малого бизнеса.