Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса из-за коронавируса.

«При необходимости, естественно, государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна», — сказал журналистам в среду представитель Кремля.

По последним данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 случая и сейчас составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны. Согласно данным штаба, новые 163 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 20 регионах страны. Выздоровели на данный момент 29 человек, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.