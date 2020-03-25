Банк России установил официальные курсы валют на 26 марта.

Курс доллара снижен на 1,06 рубля, составив 77,7928 рубля (78,8493 рубля на 25 марта). Курс евро понижен на 1,28 рубля до 84,1485 рубля (85,4253 рубля на 25 марта).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 77,74 рубля (минус 54 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 84,23 рубля (минус почти 25 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,97—78,28 рубля за доллар и 83,41—84,71 рубля за евро.