Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что категорически не согласен с утверждением о том, что переход ряда чиновников на дистанционные формы работы плохо сказывается на их эффективности. По его оценке, все зависит от человека и в ряде случаев результаты работы оказываются выше.

«Категорически не соглашусь, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работы на рабочем месте. Зачастую эта эффективность может быть и выше. Все зависит от человека», — сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли Кремль смягчить критерии оценки работы, в частности, губернаторов, учитывая обстоятельства перехода на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

При этом Песков сделал акцент на том, что «не все чиновники перешли и не все могут перейти на дистанционные виды работы». Он подчеркнул, что в любых условиях многие государственные служащие продолжат работать. «Причем многие чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и они будут это продолжать делать», — заверил Песков.