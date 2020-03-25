Минфин РФ не планирует расширять применение ускоренного порядка возмещения НДС. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации РФ.

«Сейчас ускоренный порядок предоставляется при наличии банковской гарантии и если выполняется минимальный объем по уплате налогов за последние три года. Дополнительного расширения пока не планируется», — заявил Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.