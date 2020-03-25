Раздавать деньги людям в сложившейся из-за коронавируса ситуации правильно, но в России было бы верно направить их только тем, кому действительно нужна поддержка, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс.



«Что касается мер, которые принимаются, вот идея очень популярная, обсуждаемая, в ряде стран явно готовящаяся сейчас, — это просто выдача всем какой-то фиксированной суммы, ну там 1 тысячи долларов. Повторю еще раз: это популярная мера. И я считаю, что в нашей стране в эту сторону двигаться правильно, но все-таки нужно выбрать подход. Неправильно — всем; у нас есть категории, которые по-настоящему нуждаются, по-настоящему требуют поддержки — это вот правильно», — сказал Чубайс в эфире программы на телеканале «Россия 1».

Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает Чубайс. Тем не менее, уверен он, бюджетная система России защищена.

«У нас есть один большой плюс — стабилизационный фонд, который создан Алексеем Кудриным. Тот самый фонд, который многократно был обруган и проклят. Пришел час: вот ровно сейчас эта «кубышка» спасет Россию, десятки миллионов людей от потери работы, от потери зарплаты», — сказал он.

Но, по его словам, бюджет — это только часть экономики, 20%.

Поэтому он считает разумными первые шаги, которые уже предприняло правительство в ситуации с коронавирусом, однако полагает, что эти меры нужно усилить.

«Первые меры, на мой взгляд, вполне разумные, но это только первые меры. Мне кажется, что в этой ситуации правительству нужно сделать еще более серьезные шаги по поддержке тех, кто в этом прежде всего нуждается», — подчеркнул Чубайс.

По последним данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 случая и сейчас составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны. Согласно данным штаба, новые 163 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 20 регионах страны. Выздоровели на данный момент 29 человек.

