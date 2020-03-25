Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта озвучит меры господдержки, которые будут предложены бизнесу в связи с распространением коронавируса. Такое мнение высказала в среду председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что сегодня в обращении к гражданам Владимир Владимирович озвучит те меры государственной поддержки — он сам над ними работает, правительство, я уже говорила, активно работает, — которые будут предложены нашему бизнесу для поддержки экономики», — сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

По последним данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 случая и сейчас составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны. Согласно данным штаба, новые 163 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 20 регионах страны. Выздоровели на данный момент 29 человек.

