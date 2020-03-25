Совет Федерации РФ одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, подготовленные в рамках разработки закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ».

«Статья 5 Налогового кодекса РФ дополняется новым пунктом, предусматривающим гарантии стабильности налоговых условий для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Данный пункт определяет особенности применения законодательства о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно закону, неизменность налоговых условий действует только для участников СЗПК до даты утраты ими этого статуса. Так называемая стабилизационная оговорка предусматривает неизменность налоговых условий, а при инвестициях от 10 млрд рублей в нее также могут быть включены неналоговые платежи и вывозные таможенные пошлины. НК РФ также дополняется пунктом об обеспечении неизменности законодательства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных в соответствии с законом о защите и поощрении капиталовложений РФ, в отношении объектов налогообложения, порядка определения налоговой базы, налоговых периодов, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка исчисления, порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога, а также сроков уплаты и порядка возмещения НДС и перечня налогов и сборов, установленных законодательством на момент заключения соглашения.

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных без участия РФ, неизменность налогообложения будет обеспечиваться только в части налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Эти нормы не будут распространяться на акты, предусматривающие снижение налоговых ставок и (или) введение льгот по региональным и местным налогам, условия и сроки их применения и прекращения их действия, а также на введение новых госпошлин.

Совфед одобрил пакет законов о защите капиталовложений Базовый закон предусматривает создание госинформсистемы «Капиталовложения», которая будет содержать информацию, касающуюся СЗПК.

Также Совфед одобрил поправки в Бюджетный кодекс, подготовленные в рамках разработки законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ». Законом предусматривается возможность предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации проектов. Устанавливается возможность обременения созданных объектов, в том числе путем закрепления обязанности получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную или муниципальную собственность. Вводится требование о необходимости соблюдения получателем субсидии законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, вводятся основания для учета результатов финансово-инвестиционного аудита при подготовке проектов законов о бюджете, внесении изменений в законы о бюджете и внесении изменений в сводную бюджетную роспись соответствующего бюджета.