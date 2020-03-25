Все социальные пособия и льготы должны продлеваться автоматически в течение полугода — без предоставления дополнительных документов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.



«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям», — сказал он.

Путин привел пример того, что если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не придется регулярно подтверждать уровень своих доходов. Выплаты к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, уже в апреле, также добавил президент.