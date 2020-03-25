Банк ДОМ.РФ повысил ставки по отдельным ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы.
Обновленные ставки по-прежнему зависят от суммы кредита и первоначального взноса и составляют:
- 9,1—11,2% годовых по предложению «Готовое жилье»;
- 8,7—10,8% годовых по рефинансированию;
- 10,5—11,8% годовых по кредиту на приобретение жилого дома;
- 11,5—12,5% годовых по предложению на индивидуальное строительство жилого дома.
Минимальные ставки по большинству программ действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России, и зарплатных клиентов банка. При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 либо 1 п. п. за счет единовременного платежа в размере 2% или 3,5% от суммы кредита соответственно.
Минимальный размер первоначального взноса и соотношения «кредит — залог» при рефинансировании по-прежнему составляют 10% и 90% соответственно. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,7 п. п.
«По остальным программам ставки остались без изменений. Напомним, предыдущая корректировка банком ставок производилась в середине февраля этого года. Тогда они были понижены по большинству программ на величину до 0,6 процентного пункта», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
В зависимости от региона кредитования денежные средства предоставляются в сумме до 30 млн рублей на срок до 30 лет.
Аналогичные изменения по продуктам произошли в банках, выдающих ипотеку по стандартам Банка ДОМ.РФ.