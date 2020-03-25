Банк ДОМ.РФ повысил ставки по отдельным ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы.

Обновленные ставки по-прежнему зависят от суммы кредита и первоначального взноса и составляют:

Минимальные ставки по большинству программ действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России, и зарплатных клиентов банка. При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 либо 1 п. п. за счет единовременного платежа в размере 2% или 3,5% от суммы кредита соответственно.

Минимальный размер первоначального взноса и соотношения «кредит — залог» при рефинансировании по-прежнему составляют 10% и 90% соответственно. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,7 п. п.

«По остальным программам ставки остались без изменений. Напомним, предыдущая корректировка банком ставок производилась в середине февраля этого года. Тогда они были понижены по большинству программ на величину до 0,6 процентного пункта», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

В зависимости от региона кредитования денежные средства предоставляются в сумме до 30 млн рублей на срок до 30 лет.



Аналогичные изменения по продуктам произошли в банках, выдающих ипотеку по стандартам Банка ДОМ.РФ.