Федеральная налоговая служба России приостанавливает блокировки счетов при наличии задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства из-за коронавируса до 1 мая 2020 года. Соответствующее письмо с распоряжением от 25 марта, подписанное главой ведомства, есть у ТАСС.

«Федеральная налоговая служба в целях снижения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков, связанных с уменьшением деловой и потребительской активности в результате угроз распространения коронавирусной инфекции, поручает приостановить до 1 мая 2020 года применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП», — говорится в письме.