Федеральная антимонопольная служба России проанализировала динамику изменения операторами мобильной связи цен на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на дистанционные формы работы или обучения в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 24 марта 2020 года роста цен не зафиксировано, сообщается на сайте ФАС.

По результатам анализа данных и сведений крупнейших операторов связи, предоставляющих доступ к сети Интернет, установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Он обусловлен в основном увеличением объема просмотра видео.

«На предстоящую декаду прогнозируется рост нагрузки по сравнению с текущим ростом в среднем на 20—40%, роста цен при прогнозируемом росте нагрузки не ожидается», — отмечают в антимонопольном ведомстве.

В целях прогнозирования ситуации ФАС провела анализ необходимости увеличения мощности существующих сетей связи с учетом предполагаемого роста потребления, а также необходимых мер поддержки со стороны государства в целях нивелирования последствий роста трафика для разных категорий потребителей.

В случае наступления обстоятельств, предполагающих необходимость увеличения мощности сетей связи, ФАС России считает целесообразной разработку мер по снижению нагрузки на сеть в целях недопущения роста цен, в том числе с учетом роста потребления видеоконтента.



«Ситуация, связанная с изменением операторами связи цен на услуги, предоставление которых непосредственно связано с переводом населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции, находится на контроле ФАС России», — подчеркивается в релизе.