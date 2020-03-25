Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса могут оказаться недостаточными для стабилизации экономической ситуации, ухудшившейся в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал ТАСС в среду председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Те меры поддержки [для малого и среднего бизнеса], которые в своем обращении озвучил президент, могут быть недостаточны для стабилизации экономической ситуации в стране. От государства потребуются дополнительные вливания в экономику. Думаю, по мере ухудшения ситуации из-за коронавируса (а мы ожидаем, что пик придется на апрель) правительство будет расширять комплекс мер не только для МСП, но и для крупных компаний. Я думаю, что мораторий на банкротства может распространиться на крупный бизнес», — сказал собеседник агентства.

В «Деловой России» оценили затраты на стабилизацию экономики страны Председатель бизнес-объединения Алексей Репик считает, что нестабильность в мировой экономике может продолжаться от трех месяцев до года.

Он также отметил, что введение налогообложения для физических лиц, которые выводят полученные дивиденды в офшор, является справедливой и правильной мерой. Кроме того, Репик добавил, что выходная неделя, с одной стороны, негативно отразится на работодателях, но с другой — предотвратит серьезное распространение вируса и увеличит покупательский спрос.



В своем обращении в среду президент РФ предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, а также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес) и другие инициативы.