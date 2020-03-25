Минфин РФ намерен расширить применение госгарантий для бизнеса в связи с коронавирусом. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на едином портале для размещения проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«Минфин России в рамках исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции разработал проект постановления, предусматривающий возможность применения гибкого подхода [в области госгарантий]», — говорится в сообщении министерства.

Проект постановления предусматривает право Кабинета министров устанавливать в отдельных случаях объем обеспечения в более широких пределах, чем определено действующими правилами.

«Внесение указанных изменений направлено на расширение возможностей оказания государственной гарантийной поддержки российским юридическим лицам в рамках решения неотложных задач по предотвращению негативных явлений в экономике, в том числе в отношении компаний, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции», — подчеркнули в Минфине.



При этом в пресс-службе Минфина отметили, что документ предусматривает право Кабмина устанавливать меньший объем обеспечения, чем определено действующими правилами.