Всероссийский союз страховщиков обратился в Банк России, Госдуму, Минфин и к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с объемным пакетом мер, касающихся обеспечения работы страховой отрасли в период пандемии коронавируса. Как подчеркнул президент союза Игорь Юргенс, предлагаемые страховщиками меры направлены, во-первых, на безопасность и удобство граждан, а во-вторых — на поддержание работоспособности страховой отрасли в период распространения вируса и карантинных мероприятий.

По данным ВСС, среди предложений страхового сообщества — разрешить урегулирование страховых претензий и расторжений по сканам документов, отправленных в электронных форматах. «Это позволит минимизировать перемещение граждан по городу и контакты с другими людьми и при этом позволит полноценно пользоваться страховыми услугами», — сказал Юргенс.

Кроме того, на фоне карантинных мероприятий и необходимости минимизировать контакты людей друг с другом представляется необходимым перенести сроки вступления в силу ряда нормативных требований закона о техосмотре. ВСС предлагает отложить вступление в силу положений закона о ТО в части установления требований к производственно-технической базе и к техническим экспертам, а также увеличить сроки прохождения процедуры подтверждения соответствия новым требованиям аккредитации для действующих операторов ТО.

Для сохранения работоспособности страховой отрасли на период пандемии коронавируса ВСС предлагает также снизить ряд регуляторных требований к страховым компаниям.

​Страховщики попросили главу ЦБ смягчить требования Среди предложенных мер указывается введение моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховщиков сроком на полгода.

Так, союз предложил создать рабочую группу из представителей Минфина, Банка России и страхового сообщества для целей совместной проработки внедряемых новых требований к регулированию страховщиков. В частности, одна из целей рабочей группы — оценить влияние налоговых последствий в связи с планируемым изменением подходов к представлению показателей выручки страховых компаний в связи с требованиями МСФО (IFRS 17), а также расчету страховых резервов согласно разработанной Банком России концепции. Рабочая группа должна будет оценить необходимость возможных корректировок Налогового кодекса РФ. Кроме того, ВСС попросил отсрочить часть внедряемых изменений.

По мнению союза, необходимо также временно пересмотреть часть требований к размещению страховых резервов и собственных средств (в частности, повысить лимит вложений в иностранные активы с 30—35% до 60%, повысить лимит вложений на одного эмитента, разрешить принимать в покрытие страховых резервов дебиторскую задолженность, просроченную не более чем на 90 дней, и др.). Кроме того, ВСС предложил временно ослабить требования по привлечению страховыми компаниями займов, а также разрешить страховщикам не формировать стабилизационный резерв с 31 марта 2020 года. Также, по мнению ВСС, необходимо временно разрешить использование фиксированной даты (31 января 2020 года) для оценки рыночной стоимости ряда ценных бумаг для целей контроля структурных соотношений активов.

Помимо перечисленных мер ВСС предложил снизить или отменить штрафы за несвоевременную сдачу различных отчетов, в частности передачу информации в Росфинмониторинг, увеличить сроки ответов на запросы и предписания Банка России, а также заморозить до конца 2020 года переход к раскрытию информации о страховых продуктах путем внедрения ключевых информационных документов.



«Мы уверены, что принятие указанных мер позволит страховым компаниям участвовать в решении задачи сохранения здоровья граждан, а всей страховой отрасли — сохранить работоспособность сейчас и максимально быстро восстановиться после того, как период пандемии закончится», — отметил Юргенс.