Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, считающийся самым богатым человеком Европы, за день увеличил свое состояние на 11,3 млрд долларов, пишет Bloomberg.
Такой рост обусловлен позитивной динамикой на фондовом рынке. Но даже несмотря на рекордную сумму, совокупный капитал предпринимателя все равно остается на несколько десятков миллиардов долларов ниже того уровня, который был у него до начала текущего кризиса.
Один из самых известных инвесторов в мире, американский предприниматель Уоррен Баффет за сутки стал богаче на 6,5 млрд долларов, основатель Inditex, испанский бизнесмен Амансио Ортега — на 5,9 млрд долларов.
Всего за последний месяц состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 млрд долларов из-за влияния коронавируса на рынки. По данным Forbes, больше всех потерял именно Арно.