Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, считающийся самым богатым человеком Европы, за день увеличил свое состояние на 11,3 млрд долларов, пишет Bloomberg .

Такой рост обусловлен позитивной динамикой на фондовом рынке. Но даже несмотря на рекордную сумму, совокупный капитал предпринимателя все равно остается на несколько десятков миллиардов долларов ниже того уровня, который был у него до начала текущего кризиса.

Один из самых известных инвесторов в мире, американский предприниматель Уоррен Баффет за сутки стал богаче на 6,5 млрд долларов, основатель Inditex, испанский бизнесмен Амансио Ортега — на 5,9 млрд долларов.

Всего за последний месяц состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 млрд долларов из-за влияния коронавируса на рынки. По данным Forbes, больше всех потерял именно Арно.