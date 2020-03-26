Обещанные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) могут оказаться недостаточными, пишет «Коммерсант» .

Так, на ближайшие полгода представители МСБ могут воспользоваться каникулами по обслуживанию кредитов. По мнению экспертов, важной мерой поддержки бизнеса могли бы стать краткосрочные кредиты по сниженной ставке и без залога имущества. Качественным образом налоговая отсрочка не облегчит ситуацию, она лишь снимет временное напряжение, соглашается основатель сети кофеен «Правда кофе» Филипп Лейтес. «Что будет через полгода с накопившимся объемом долгов при общем снижении выручки?» — задается он вопросом. По словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, есть ряд крупных игроков, которые раздробили свой бизнес и теперь попадают под льготы.

Больше всего представителей МСБ в ресторанном бизнесе. Предприниматели, развивающие рестораны и кафе, совместно с теми, кто занимается несетевой и непродуктовой торговлей, а также владельцами торговых центров обратились к премьеру Михаилу Мишустину. Письмо содержит обширный список мер: освобождение от уплаты НДС на полгода, предложение отменить на полгода начисление налога на прибыль, арендную плату за землю, в том числе торгцентров. Авторы письма также рассчитывают, что власти также поручат ЦБ ограничить максимальную ставку кредитования до 8% для представителей МСБ.

Президент предложил ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса Глава государства поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры для обеспечения устойчивого кредитования реального сектора экономики, включая госгарантии и субсидирование.

Еще один блок предложений — «арендная амнистия» до сентября 2020 года для предприятий потребительского сектора, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ретейла: предлагается запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Сроки и условия договоров аренды продлеваются на период «арендной амнистии». Владельцы недвижимости получают право на этот же период заморозить обслуживание банковских кредитов.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, кроме заморозки налоговых, социальных платежей, ставок по кредитам важно ввести мораторий на любые изменения регулирования. Кроме того, необходимо отложить маркировку фототехники.