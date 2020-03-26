Энергомашбанк улучшил условия вклада «Правильный выбор».

Теперь вклад можно открыть сроком на три месяца под 6,5%, на шесть месяцев — под 6,6% годовых. При размещении денежных средств сроком на один год процентная ставка составляет 6,8% годовых.

Для клиентов, заключивших в день открытия вклада договор индивидуальной аренды сейфа на срок не менее срока вклада либо оформивших любую банковскую карту на срок два года, применяется надбавка к базовой ставке в размере 0,2 п. п. Таким образом, максимальная доходность депозита составляет 7% годовых.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.