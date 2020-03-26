Максимальный размер ежемесячного пособия по безработице с апреля увеличится почти в 1,5 раза и составит 12 130 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Также максимальный размер пособия по безработице для предпенсионеров составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер этого пособия составлял 11 280 рублей.

Президент РФ предложил повысить пособие по безработице до уровня МРОТ Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальное пособие по безработице составляет 8 тыс. рублей в месяц.

Ранее в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей на фоне коронавируса.

«По поручению президента будет усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время мы внесем необходимые изменения в нормативную базу, и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12 130 рублей», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.