Росбанк повысил ставку по вкладу «Прогрессивный».

Срок вклада составляет один год и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по третий месяц — 5%, с четвертого по шестой — 5,5%, c седьмого по девятый — 6% и с десятого по 12-й — 6,5%. Таким образом, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,75%.

Минимальная сумма депозита — 500 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется ежеквартально.