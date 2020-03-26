Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации».

«У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — заявил Мишустин на заседании Кабмина.

«Именно поэтому мы сегодня вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и — соответственно — юридических лиц», — добавил премьер-министр.

Мишустин также заявил, что сегодня, 26 марта, Кабмин примет все решения, необходимые для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по борьбе с коронавирусом. «Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня», — сказал он.

Мишустин перечислил первоочередные меры: снижение страховых взносов для малых и средних предприятий, правительство получит право предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам.

«И мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен», — указал глава правительства.