Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд рублей из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

Он напомнил, что президент поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Они предусмотрены для семей, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону.

Путин пообещал дополнительные выплаты на детей до трех лет По его словам, такая поддержка важна для семей, где дети сейчас не посещают детский сад, и для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

«Предполагалось, что люди начнут получать эти выплаты в июле. Теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы это было сделано на месяц раньше, и на эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 миллиардов рублей, еще примерно 31,5 миллиарда рублей поступит из региональных бюджетов», — сказал премьер.

По словам Мишустина, «правительству нужно оценить уровень доходов семей с детьми и найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату».