USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций «МегаФона», сообщил РИА Новости гендиректор оператора Геворк Вермишян.

Как говорится в материалах «МегаФона», в частности, его «дочка» — «МегаФон Финанс» продала принадлежащие ей 29,68% уставного капитала оператора компании «ЮэСэМ Телеком». Последняя тем самым нарастила долю прямого владения в уставном капитале оператора до 43,68%. Еще 56,32% оператора принадлежат ООО «АФ Телеком Холдинг» (его единственный владелец — «ЮэСэМ Телеком»).

Как пояснил Вермишян, «ЮэСэМ Телеком» выступил с предложением о покупке всего пакета акций «МегаФона», принадлежавшего «МегаФон Финанс».

«В результате сделки все акции «МегаФона» будут консолидированы у акционера компании — USM. По мнению менеджмента компании, структура владения после сделки соответствует лучшим практикам корпоративного управления, а также требованиям регуляторов по ограничению владения и управления пакетами казначейских акций», — сказал Вермишян, слова которого передала пресс-служба оператора.

«МегаФон» с 5 октября 2019 года прекратил листинг на Лондонской фондовой бирже.