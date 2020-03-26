Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по налогообложению выводимых средств из РФ и процентов по вкладам свыше 1 млн рублей не ограничены по времени. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президентом они не были названы как временные, эти меры», — сказал Песков.

Он отметил, что налог в 13% на проценты от вкладов размером более 1 млн рублей коснется менее 10% вкладчиков, и назвал неверной информацию, что таких вкладов в российских банках больше 50%. Песков уточнил, что эти цифры давало руководство правительства на совещании у Владимира Путина и подтверждал ЦБ.

«Вы еще не забывайте, что, например, Иванов, Петров или Сидоров могут иметь десять счетов в банке по миллиону рублей. Это же один вкладчик», — добавил пресс-секретарь президента и пояснил, что «речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности счетов речи не идет».

По его мнению, введение налога является восстановлением справедливости. Он отметил, что число обладателей вкладов в размере более 1 млн рублей исчисляется процентами. «И они получали проценты со своих вкладов, которые, кстати, до сих пор, несмотря на все кризисные проявления в РФ, на рублевые вклады весьма привлекательны — гораздо более привлекательны, чем отрицательные ставки, которые уже победоносно шагают по европейским банкам», — заметил Песков.