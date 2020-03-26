Оснований для продления режима нерабочих дней в РФ из-за коронавируса пока нет. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент никаких решений на этот счет нет. Вчера президент говорил о конкретных датах. Пока никаких оснований для таких предположений [о продлении срока] нет», — сказал он.

Во время обращения к гражданам РФ 25 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней.

Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. По его словам, самое безопасное сейчас — это побыть дома.