Президент России Владимир Путин назвал неплохой и востребованной идею продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса (МСБ). Он сказал это в ходе общения с представителями предпринимательского сообщества.

«Мораторий — да, это идея неплохая, в этой ситуации вполне востребована. Мы запомним то, что вы сказали, попытаемся реализовать», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на соответствующее предложение.

Президент напомнил, что правительство уже ограничило ряд проверочных мероприятий в отношении бизнеса.

Срок действия моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса истекает в этом году.