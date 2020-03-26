Сбербанк в период с 30 марта по 3 апреля в части работы с корпоративными клиентами обеспечит возможность совершать все биржевые операции на всех рынках. Об этом сообщил 26 марта заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В части работы с корпоративными клиентами на следующей неделе, в период с 30 марта по 3 апреля, мы обеспечим возможность совершать все биржевые операции на всех рынках. Все расчеты внутри банка и международные расчеты будут проводиться в полном объеме», — сказал Попов.

Сбербанк также обеспечит проведение межбанковских платежей в соответствии с регламентом функционирования платежной системы Банка России. С клиентами будут работать кредитные менеджеры, чтобы те, чей бизнес нуждается в поддержке, могли оперативно обратиться с заявками на реструктуризацию задолженности. Это касается клиентов всех сегментов, в первую очередь малого и среднего бизнеса.

Кроме того, все дни будет работать горячая телефонная линия Сбербанка по вопросам бизнеса в связи с коронавирусом.

«Тем не менее, учитывая обстановку, мы все же рекомендуем клиентам свести к минимуму посещение любых общественных мест, включая офисы банка. Наши удаленные сервисы могут обеспечить практически все потребности клиентов», — заключил замглавы Сбербанка.

