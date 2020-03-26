Банк «Акцепт» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь клиенты банка — физические лица могут совершать платежи в режиме реального времени по номеру телефона в любой банк, являющийся участником системы. Для этого необходимо указать номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП .



Минимальная комиссия — 10 рублей.

Платежи по кредитам, ЖКХ, оплата госуслуг, штрафов ГИБДД — все это доступно в приложении «Акцепт-онлайн» или интернет-банке.