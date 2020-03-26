Правительство прорабатывает возможность выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат через Сбербанк и ВТБ уже со следующей недели в пилотном режиме, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным.

«И вторая схема, которая очень востребована, мы сейчас форсированно работаем. И я хочу ее запустить со следующей недели буквально, по крайней мере в пилотном режиме начать ее быстро раскручивать со Сбербанком и ВТБ. Это неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае — до нуля, и с высоким гарантийным покрытием», — сказал первый вице-премьер.

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По словам Белоусова, правительство не намерено банкротить предприятия, которые через полгода по-прежнему не смогут в полной мере платить налоги.

«Я говорю совершенно ответственно, что мы посмотрим, что будет через шесть месяцев. Мы, во-первых, не знаем, сколько продлится кризис», — сказал он. «Но точно скажу, чего не будет: мы не начнем банкротить предприятия, которые не смогут выплатить налоги через шесть месяцев».