Уровень безработицы в США может вырасти на неопределенную величину, превышающую исторические максимумы, сказано в новом докладе Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Поскольку распространение коронавируса вызвало приостановку работы компаний по всей стране, к концу июня уровень безработицы в США может вырасти до 10,5—40,6% против 3,5% в феврале, сказано в докладе банка.

Нижняя граница этого диапазона находится выше пика, достигнутого во время финансового кризиса, а его верхняя граница превышает пик времен Великой депрессии. Как бы то ни было, можно почти с полной уверенностью говорить о том, что на рынке труда США ожидается беспрецедентный шок.

Широкий разброс оценок обусловлен тем, что природа кризиса пока полностью не раскрылась, а также сохраняется неопределенность относительно реакции на него компаний, пишет экономист банка Мигель Фариа-е-Кастро. При этом нет такой однозначной реакции, которую применили бы все фирмы.

«Такой негативный шок неодинаково воздействует на все компании, сектора и профессии, — пишет Фариа-е-Кастро. — Многие работники могут работать на дому и продолжать свою деятельность с минимальными перебоями. На занятость людей в профессиях, которые предполагают непосредственный физический контакт с клиентами, таких как официанты в ресторанах, социальное дистанцирование может оказать негативное влияние».

В интервью СМИ и в своем блоге президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард прогнозирует подобное сокращение занятости, а также предполагает, что во II квартале половину производственных мощностей экономики придется остановить. Вместе с тем он отмечает и позитивную сторону ситуации, говоря, что приближающееся замедление не похоже на обычную рецессию, поскольку оно обусловлено защитой здоровья населения и страна вернется к работе, когда закончится кризис.

Что касается сокращения занятости, то Бен Бернанке, который возглавлял ФРС во время финансового кризиса, сомневается в том, что уровень безработицы будет соответствовать самому пессимистичному сценарию Федерального резервного банка Сент-Луиса. Возможна «очень резкая и... непродолжительная рецессия в следующем квартале или в двух кварталах, потому что все закрывается», сказал Бернанке в интервью CNBC в среду. «Есть действительно пугающие цифры» в оценках данных по ВВП, и «безработица вырастет, хотя и не до 30%».

Некоторое представление о том, что ждет рынок труда, могут дать ожидающиеся позднее в четверг официальные данные по заявкам на пособие по безработице. Экономисты ожидают апокалиптических цифр по сравнению с данными за прошлую неделю, когда за пособиями обратилась 281 тыс. человек.