Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов намерен направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повысить сумму облагаемых налогом на доход банковских вкладов с 1 млн до 1,4 млн рублей.

«Я срочно готовлю обращение к президенту с просьбой скорректировать это решение и повысить до 1 миллиона 400 тысяч рублей сумму вкладов, с доходов на которые взимается налог. То есть хотя бы до той суммы, на которую само государство страхует вклады граждан. Это будет логично и справедливо», — сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что в ходе обращения 25 марта в связи с пандемией коронавируса глава государства предложил ввести налог на доходы с вкладов, превышающих 1 млн рублей.