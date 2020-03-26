Российские судебные приставы обещают в течение суток принимать решения по обращениям о снятии ареста с денежных средств должников в банках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.

«По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение», — заявили в ФССП.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП, контактные данные которых размещены на официальных интернет-сайтах региональных управлений ФССП.

В службе приставов отметили, что из-за ограничений в работе на период угрозы коронавируса «в каждом структурном подразделении ФССП России установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции».