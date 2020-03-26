Страны G20 вложат 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Участники саммита G20 договорились о выделении Всемирной организации здравоохранения средств для борьбы с распространением коронавируса и о расширении полномочий ВОЗ в условиях пандемии. Страны «двадцатки» будут «выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса», главными приоритетами станут «спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности». Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.

Лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной стабильной международной торговли, несмотря на коронавирус. Они договорились принимать меры для борьбы с пандемией совместно с ВОЗ, ООН, МВФ.

Лидеры G20 приветствуют шаги МВФ и Всемирного банка по оказанию помощи нуждающимся странам на фоне распространения коронавируса и приветствуют меры, принятые центральными банками. Также они попросили МВФ и Всемирный банк на постоянной основе информировать их о последствиях пандемии, а Международную организацию труда и ОЭСР — следить за воздействием пандемии на занятость населения в мире.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на саммите G20 заявил, что коронавирус обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — сказал российский лидер.

Он предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, пострадавших от коронавируса, и подумать о создании специального фонда для помощи таким государствам.

«Всем нам, если говорить о «двадцатке» в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономики и восстановления доверия на мировых рынках», — заявил глава государства.



«Сейчас вообще крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах, особенно имея в виду страны, которые затронули эти кризисные явления и пандемия», — указал Путин. По его мнению, «в этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами центральных банков, эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любым членам МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок».