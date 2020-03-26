Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.

Как уточняет ТАСС, такие штрафы будут грозить в случае повторного нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не содержало уголовно наказуемого деяния.

Если гражданин впервые нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс., если должностное лицо — от 50 тыс. до 150 тыс., если юридическое лицо — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В среду глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что правительственные поправки коснутся нарушения условий карантина именно со стороны незаболевших граждан. Что касается нарушения правил карантина инфицированными гражданами, то для них предлагается установить уголовную ответственность — соответствующий законопроект депутаты Госдумы намерены рассмотреть на следующей неделе.



Согласно ему, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом в размере до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе в размере до 2 млн рублей или лишении свободы на срок до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет.